Россия и Венесуэла возобновили прямое авиасообщение

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия и Венесуэлла открыли прямое авиасообщении. Уточняется, что в Каракасе приземлился самолет, следующий из Москвы. Об этом сообщил венесуэльский министр туризма Али Падрон.

По его словам, на борту воздушного судна находилось 90 человек, в том числе инвесторы, блогеры, а также журналисты.

"При соблюдении всех протоколов санитарной безопасности сегодня в Боливарианскую Республику прибыл первый рейс авиакомпании Conviasa по маршруту Каракас – Москва", – написал Падрон в Twitter.

Ранее сообщалось, что Болгария открыла свои границы для россиян, вакцинированных "Спутником V". По словам представителя болгарских властей, страна готова принять как россиян, так и граждан других стран с документом о завершенной вакцинации, выданном не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы.