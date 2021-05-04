Турция выразила готовность возобновить авиасообщение с РФ к 1 июня

18:59
Фото: Москва 24
Динамика развития эпидемиологической ситуации в Турции позволяет предполагать, что страна будет готова к возобновлению авиасообщения с Россией к 1 июня, заявил турецкий посол в Москве Мехмет Самсар. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, власти Турции поставили задачу в короткие сроки нормализовать обстановку с коронавирусом в стране к началу летнего сезона за счет карантинных мер и вакцинации населения. Самсар отметил, что принятые меры уже дают некоторые положительные результаты.
"Количество заболевших, которое на 15 апреля составляло 61 400, снизилось до 24 733 на 3 мая благодаря принятым строгим мерам. Ожидается, что в ближайшие недели это число сократится. Чтобы возобновить полеты с 1 июня и принять наших российских друзей в самых безопасных условиях в течение летнего сезона, мы в настоящий момент продолжаем контакты с соответствующими российскими инстанциями на всех уровнях", – сказал дипломат.
Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что это поможет сохранить здоровье большому количеству россиян.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении полного локдауна на территории страны с 29 апреля до 17 мая. В республике закрыты все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Общественный транспорт на территории Турции работает с загруженностью 50%. Для совершения междугородних поездок гражданам необходимо получать особое разрешение.
Кроме того, 4 мая правительство Турции приняло решение ужесточить условия введенного 29 апреля локдауна в связи с тяжелой эпидемической обстановкой.
Так, с 7 мая в магазинах страны будет разрешена только торговля основными продовольственными и хозяйственными товарами.
В Турции ввели локдаун
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