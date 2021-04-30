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Минздрав Турции одобрил "Спутник V" для экстренного применения в стране. Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

"Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Турция стала 63-й страной, где одобрено применение "Спутника V", – говорится в сообщении.

Применение российского препарата уже одобрено в Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Мексике, Никарагуа, Сент-Винсенте и Гренадинах, Алжире, Республике Гвинея, Палестине, ОАЭ, Бахрейне, Иране, Тунисе, Ливане, Мьянме, Пакистане.

Кроме того, в список стран, использующих российский препарат, входят Сербия, Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины), Черногория, Венгрия, Монголия, Казахстан, Туркмения, Армения и Белоруссия.

Ранее стало известно, что Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за участившихся случаев заражения коронавирусом. Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что это поможет сохранить здоровье большому количеству россиян.