Власти Турции планируют ужесточить условия локдауна

15:22
Фото: depositphotos/seqoya
Власти Турции приняли решение ужесточить условия введенного 29 апреля локдауна в связи с тяжелой эпидемической обстановкой, с 7 мая в магазинах страны будет разрешена только торговля основными продовольственными и хозяйственными товарами. Об этом сообщает РИА Новости.
"С целью предотвращения скопления людей в период локдауна принято решение с 7 мая разрешить продажу в магазинах, в том числе в сетевых супермаркетах, только основных продуктов питания, средств гигиены, корма для животных и косметических средств (кроме парфюмерии и средств для макияжа)", – говорится в циркуляре министерства внутренних дел республики.
В рамках дополнительных ограничений будет запрещена продажа одежды, электроники, канцелярии, игрушек, посуды, автомобильных аксессуаров и садовых принадлежностей. Кроме того, с момента объявления локдауна в Турции была запрещена продажа алкоголя.
Как сообщалось, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении полного локдауна на территории страны с 29 апреля до 17 мая.
В республике закрыты все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД. Общественный транспорт на территории Турции будет работать с загруженностью 50%. Для совершения междугородних поездок гражданам необходимо получать особое разрешение.
В Турции ввели локдаун
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