Власти Турции объявили о введении полного локдауна

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Президент Турции Тайип Эрдоган объявил о введении полного локдауна на территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

"С 19:00 29 апреля до 05:00 утра 17 мая вводится полный локдаун. Все офисы, рабочие места, кроме отдельно оговоренных со стороны МВД, будут закрыты", – заявил глава государства.

По словам Эрдогана, общественный транспорт на территории Турции будет работать с загруженностью 50%. Введение локдауна также подразумевает, что гражданам надо будет получать особое разрешение для междугородних поездок.

Ранее стало известно о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией. Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что подобная мера поможет сохранить здоровье многим россиянам.

