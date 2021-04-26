Джонсон предпочитал увидеть "тысячи трупов", чем объявить локдаун – СМИ

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В британском правительстве опровергли якобы звучавшие ранее высказывания премьера страны Бориса Джонсона о готовности увидеть тысячи трупов, лишь бы не объявлять очередной локдаун, сообщает РИА Новости.

По информации Daily Mail, в октябре 2020 года на встрече с другими членами кабинета министров по теме введения третьего по счету локдауна Джонсон допустил резкие высказывания.

"Пусть трупы лежат тысячами, больше никаких чертовых локдаунов", – заявил, согласно источникам британского издания, премьер.

Таким образом он ответил на предупреждение главы канцелярии кабмина Майкла Гоува о том, что в будущем для защиты переполненных пациентами с коронавирусом больниц может быть необходимо привлечь военных.

Опубликованные Daily Mail сведения отрицают как в офисе Джонсона на Даунинг-стрит, так и высокопоставленные члены правительства.

В конце марта Джонсон сообщил, что третья волна коронавируса в Европе вскоре накроет Великобританию. Он отметил, что в стране выявляют все больше случаев заражения инфекцией.