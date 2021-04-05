Джонсон рассказал, чем займется после ослабления локдауна в Великобритании

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал, что после ослабления локдауна с 12 апреля планирует выпить пива в пабе. Об этом сообщает РИА Новости.

"И в понедельник, 12-го, я сам пойду в паб и осторожно, но необратимо поднесу пинту пива к губам", – отметил Джонсон.

С 12 апреля 2021 года Великобритания перейдет на второй этап плана по ослаблению ограничений из-за коронавируса. Так, в стране откроют непродовольственные магазины, парикмахерские, спортзалы, пабы на улице и террасы ресторанов. Кроме того, гражданам будет разрешено выезжать за пределы региона с ночевкой. Третий этап ослаблений планируют начать 17 мая. В этот день откроют пабы, рестораны, кинотеатры, гостиницы, семьям будут разрешены встречи в помещении, а также зарубежные поездки.