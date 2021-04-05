Британское правительство планирует разрешить турпоездки за рубеж с 17 мая

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что власти Великобритании рассчитывают на возобновление туристических поездок за рубеж с 17 мая.

"Однако не хотелось бы становиться заложниками фортуны и недооценивать трудности, с которыми сталкиваются сейчас некоторые из тех государств, которые наши граждане хотели бы посетить", – отметил он.

Джонсон добавил, что в стране опасаются повторного завоза вируса, так как сейчас в других частях мира число случаев заражения растет.

Ранее стало известно, что власти Финляндии продлили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на границе, в том числе с Россией.