Финляндия продлила ограничения на границе до конца апреля

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Власти Финляндии продлили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения на границе, в том числе с Россией. Они будут действовать до 30 апреля, передает РИА Новости.

"Пандемия коронавируса продолжается. В связи с этим, а также для предотвращения распространения мутаций коронавируса необходимо продлить действие уже принятых решений до 30 апреля", – указано в заявлении пресс-службы финского правительства.

Частично въезд в страну возможен: с 19 сентября 2020 года границы открыты для граждан государств, число случаев заражения в которых не превышает 25 на 100 тысяч жителей в последние две недели.

В Финляндию из России могут приехать члены семьи гражданина страны (муж, жена, родители несовершеннолетних детей), дипломаты, держатели служебного паспорта или командировочного удостоверения. Кроме того, ограничение снято для студентов финских вузов и путешествующих по служебным вопросам.

Дополнительным фактором называют возникновение неотложных семейных обстоятельств или необходимость неотложного ремонта на объекте недвижимости на финской территории.

Пересечь границу между РФ и Финляндией можно на автомобиле или по воздуху, рейсами авиакомпании "Аэрофлот" между Москвой и Хельсинки или самолетами Finnair, которые курсируют между Хельсинки и Санкт-Петербургом.

Ранее стало известно, что Хорватия откроет границы для людей, получивших вакцину от коронавируса "Спутник V" или другие препараты. Разрешение вступит в силу с 1 апреля. Посетить страну также можно будет на основании быстрых антиген-тестов или справки о перенесенном COVID-19.

