Хорватия разрешила въезд в страну вакцинированным "Спутником V"

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Хорватия с 1 апреля разрешила въезд в страну вакцинированным от COVID-19 людям, в том числе привитым российским "Спутником V". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу хорватского МВД Давора Божиновича.

Уточняется, что с 1 апреля в стране вступят в силу новые меры по борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Они продлятся до 15 апреля.

"Для въезда будут признаваться быстрые антиген-тесты. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, которое будет действовать 180 дней", – отметил Божинович.

По его словам, ЕС предполагает в будущем режим перехода границы, который бы был технически поддержан через аппликацию или иное электронное решение. Уточняется, что благодаря оперативным данным о вакцинированных, переболевших и тестировании люди могли бы легче пересекать границы.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что иностранцам могут предоставить возможность въезжать в страну для вакцинации от COVID-19. Обсуждать этот вопрос, по словам представителя Кремля, будет Оперативный штаб при правительстве.

Также Песков допустил увеличение поставок российских вакцин за рубеж. Это может произойти по мере наращивания производства, при этом приоритетом остается распространение препаратов в РФ.