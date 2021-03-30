Росавиация ограничила количество городов, из которых возможны авиаперелеты в Турцию

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Росавиация ввела ограничения по числу городов, из которых могут осуществляться авиарейсы в Турцию с 1 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

"Международные рейсы могут быть возобновлены в иностранные государства, за исключением Великобритании и Турции", – заявили в ведомстве.

Уточняется, что на данный момент авиасообщение с Великобританией приостановлено на фоне пандемии до 16 апреля.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля 2021 года РФ возобновит регулярные авиарейсы в Германию, Венесуэлу, Таджикистан, Узбекистан и на Шри-Ланку.

Из Москвы один раз в неделю будут летать рейсы в Дамаск, Душанбе, Ташкент и Коломбо, а также два раза в неделю – в Каракас.

Также стало известно, что международные пассажирские авиаперелеты из России возобновляются с 1 апреля еще из 13 городов.

Перелеты в иностранные государства возобновятся из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учетом необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.