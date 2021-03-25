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Москва 24

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Транспорт

17:04

С 1 апреля возобновляются рейсы за границу из аэропортов 13 городов России

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Международные пассажирские авиаперелеты из России возобновляются с 1 апреля еще из 13 городов. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

"Оперативным штабом решено с 1 апреля возобновить перелеты в иностранные государства из международных аэропортов Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска с учетом <...> необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований", – сообщили в штабе.

Ранее стало известно, что Сейшельские острова открыли границы для туристов со всего мира, в том числе из России. С 25 марта иностранцам разрешен въезд при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия.

До этого Северная Македония предоставила российским туристам право безвизового въезда. Россияне смогут приезжать в страну без виз по 15 марта 2022 года. В этот период гражданам РФ не потребуется туристических ваучеров, приглашений или гарантийных писем для кратковременного въезда на срок до 90 дней.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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