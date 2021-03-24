Северная Македония на год отменила визы для россиян

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Северная Македония предоставила российским туристам право безвизового въезда. Об этом сообщает АТОР.

Уточняется, что россияне смогут приезжать в страну без виз с 16 марта 2021 года по 15 марта 2022 года. В этот период гражданам РФ не потребуется даже туристических ваучеров, приглашений или гарантийных писем для кратковременного въезда на срок до 90 дней.

Северная Македония с 1 июля минувшего года остается полностью открытой для туристов, а также не запрашивает у них отрицательных результатов теста на COVID-19. Прямого авиасообщения между странами на данный момент нет, добраться до столицы страны можно, в частности, через Стамбул.

Отсутствие прямых рейсов было одним из основных блокирующих рост туристического потока из России факторов. До пандемии коронавируса путевки в Македонию россияне зачастую приобретали в рамках комбинированных поездок по Балканам.

Ранее сообщалось, что несколько стран согласились принимать иностранных туристов, прошедших вакцинацию против коронавируса. О том, что въезд в страну разрешен или вскоре будет разрешен привитым россиянам, уже заявили Греция, Черногория, Кипр, Грузия, Шри-Ланка и Сейшелы. Вскоре в этом списке окажется Израиль.