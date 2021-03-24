Привитые от COVID-19 россияне смогут посетить несколько стран

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Несколько стран согласились принимать иностранных туристов, прошедших вакцинацию против коронавируса, сообщает газета "Известия".

О том, что въезд в страну разрешен или вскоре будет разрешен привитым россиянам, уже заявили Греция, Черногория, Кипр, Грузия, Шри-Ланка и Сейшелы. Вскоре в этом списке окажется Израиль.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин рассказал, что у тех, кто готов отправиться в зарубежную поездку, скоро появится возможность получить сертификат о вакцинации на иностранном языке. Сделать это можно будет на портале госуслуг.

"Все больше стран сейчас открываются для туристов. Те, которые признают сертификаты вакцинации, например Греция, спрашивают их на английском языке. Поэтому российским путешественникам будет намного удобнее", – заявил Горин.

Греция – первая страна, которая готова принимать россиян с 14 мая при предоставлении отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, справки о наличии антител либо сведений о вакцинации.

Израиль будет принимать иностранных туристов, в том числе россиян, с июля. Въезд им будет разрешен при наличии антител к коронавирусу.

Кипр перенес открытие границы для россиян с марта на апрель. Российские туристы смогут посетить страну при условии предъявления ПЦР-теста на коронавирус.

А в Черногории примут туристов, у которых есть антитела к COVID-19 и соответствующая справка об этом. Грузия, Сейшелы и Шри-Ланка впустят в страну с сертификатами о вакцинации.

Ранее сообщалось, что российские туристы с 1 апреля смогут посещать Кипр без обязательного соблюдения карантина. По словам министра туризма страны Савваса Пердиоса, Россию переместят из "серой" в "красную" категорию стран. Лица, прибывающие из этих государств, должны за сутки до вылета зарегистрироваться на Cyprus FlightPass.

