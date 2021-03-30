Дождь и порывистый ветер надвигаются на Москву

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:04

Польша изменила правила для въезжающих в страну

за рубежом общество

Фото: AP Photo/Alik Keplic

Правительство Польши решило ввести изменения в правила для тех, кто въезжает в страну из-за границы. Об этом сообщает "Газета.ru".

Уточняется, что путешественники, возвращающиеся из Шенгенской зоны, должны отбыть карантин. Они могут этого не делать при предоставлении теста с отрицательным результатом. Его необходимо сделать за 48 часов до пересечения границы.

Все туристы, приезжающие в Польшу из других стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны в любом случае отбывать карантин, даже если будет предоставлен тест на коронавирус. Кроме того, путешественники, после того как их отправили на карантин, могут сдать тест в Польше и при получении отрицательного результата не сидеть на карантине.

Такое решение приняли из-за обострения эпидемической ситуации в Польше и других странах, правило начнет действовать с 30 марта.

Ранее сообщалось, что с 30 марта граждане, прибывающие в Германию, должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус. Изначально предполагалось, что требование вступит в силу с полуночи 28 марта, однако его перенесли.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать