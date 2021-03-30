Польша изменила правила для въезжающих в страну

Фото: AP Photo/Alik Keplic

Правительство Польши решило ввести изменения в правила для тех, кто въезжает в страну из-за границы. Об этом сообщает "Газета.ru".

Уточняется, что путешественники, возвращающиеся из Шенгенской зоны, должны отбыть карантин. Они могут этого не делать при предоставлении теста с отрицательным результатом. Его необходимо сделать за 48 часов до пересечения границы.

Все туристы, приезжающие в Польшу из других стран, не входящих в Шенгенскую зону, должны в любом случае отбывать карантин, даже если будет предоставлен тест на коронавирус. Кроме того, путешественники, после того как их отправили на карантин, могут сдать тест в Польше и при получении отрицательного результата не сидеть на карантине.

Такое решение приняли из-за обострения эпидемической ситуации в Польше и других странах, правило начнет действовать с 30 марта.

Ранее сообщалось, что с 30 марта граждане, прибывающие в Германию, должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус. Изначально предполагалось, что требование вступит в силу с полуночи 28 марта, однако его перенесли.