Власти Германии ужесточили правила въезда в страну

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С 30 марта граждане, прибывающие в Германию, должны предъявлять отрицательный результат теста на коронавирус, сообщает АТОР.

Изначально предполагалось, что требование вступит в силу с полуночи 28 марта, однако его перенесли.

Для посадки на рейс в Германию путешественники обязаны предоставить перевозчику сертификат с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19 на немецком или английском языках.

Без такого сертификата, полученного не позже, чем за 48 часов до вылета, на борт самолета не пустят. Проверять документы будет федеральная полиция и сотрудники здравоохранения. Наличие отрицательного теста будут требовать до 12 мая.

Авиасообщение с Германией возобновляется 1 апреля. Рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга будут отправляться пять раз в неделю в Берлин и трижды во Франкфурт-на-Майне.

Ранее Европейская комиссия признала, что страны ЕС накрыла третья волна пандемии коронавируса, которая вызывает необходимость ускорения темпов вакцинации населения.