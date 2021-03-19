Азербайджан продлил особый карантинный режим до 1 июня

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Правительство Азербайджана приняло решение о продлении особого карантинного режима в связи с пандемией коронавируса до 1 июня. Об этом сообщает ТАСС.

"С целью предотвращения распространения на территории страны коронавирусной инфекции и ее возможных последствий постановлением кабинета министров срок особого карантинного режима на территории Азербайджанской Республики продлевается до 06:00 (05:00 мск) 1 июня 2021 года", – говорится в сообщении Оперативного штаба при правительстве страны.

Накануне власти Киева приняли решение ввести строгий карантин из-за резкого ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом решении объявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Уточнялось, что ограничения начнут действовать с 20 марта и продлятся до 9 апреля включительно.