В Киеве с 20 марта вводят локдаун из-за COVID-19

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Власти Киева приняли решение ввести строгий карантин из-за резкого ухудшения ситуации с COVID-19. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Чтобы приостановить стремительное распространение коронавируса, комиссия по чрезвычайным ситуациям города с 00:00 (01:00 мск) 20 марта, то есть в ночь с пятницы на субботу, вводит строгие карантинные ограничения", – приводит слова Кличко ТАСС.

По его словам, карантин в Киеве продлится по 9 апреля включительно.

Накануне стало известно, что правительство Польши решило на три недели ввести карантинные меры в масштабах всей страны из-за третьей волны пандемии коронавируса. В стране закроют гостиницы, объекты спорта и культуры. Кроме того, планируется ограничить работу ТЦ, а учащихся младших классов вернуть на дистанционное обучение.

