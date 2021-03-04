Европу накрыла третья волна коронавируса – прирост заболевших за последние сутки составил 104 тысячи человек. Снова растет заболеваемость в Италии и Швеции, а в Чехии и Эстонии жалуются на нехватку мест в больницах. Реанимации заполнены, аппаратов искусственной вентиляции легких практически нет.

На помощь еврососедям приходят Германия и Швейцария, там согласились перевести часть пациентов в свои больницы. При этом во многих странах идет вакцинация, но темпы слишком низкие, говорят врачи. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.