В США начались протесты после убийства мужчины полицейскими

14:59
Фото: ТАСС/AP Photo/Matt Slocum
В американском Миннеаполисе, штате Миннесота, вспыхнули стихийные протесты после убийства мужчины местными полицейскими, сообщает "Газета.ру".
Городское полицейское управление сделало заявление, в котором сообщило о смерти мужчины в результате перестрелки в среду, 30 декабря. Там пояснили, что стрельба завязалась после того, как сотрудники полиции остановили его автомобиль для досмотра. Погибший первым открыл стрельбу и был уничтожен ответным огнем.
По данным полицейских, мужчина подозревался в совершении серьезного правонарушения на одной из бензозаправок Миннеаполиса, именно это послужило причиной для досмотра.
Вскоре на место событий пришли около 100 протестующих, которые стали бросать в полицейских снежные комья и выкрикивать оскорбления в их адрес.
Отмечается, что произошедшее вызвало у городских властей опасения, что убийство мужчины может вызвать реакцию, аналогичную событиям после убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда.
В конце мая гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании вызвала волну протестов и беспорядков в США. Ряд городов и штатов объявили о реформе полиции, аналогичные меры были проведены палатой представителей конгресса, но пока не прошли сенат.
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