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В Букингемском дворце рассказали о состоянии супруга Елизаветы II принца Филиппа. Об этом сообщает "Экспресс газета".

На прошлой неделе стало известно, что его госпитализировали из-за недомогания. 99-летний муж королевы Елизаветы II приехал в клинику для прохождения профилактических процедур, однако в ходе обследования у него нашли проблемы со здоровьем.

В Букингемском дворце сообщили, что герцог Эдинбургский чувствует себя комфортно и хорошо реагирует на лечение. В дворце ожидают, что его выпишут в течение нескольких дней. Диагноз принца при этом не уточняется.

В больнице герцога навестили его сыновья – принц Чарльз и принц Эдвард, а также внук принц Уильям.

Ранее сообщалось, что герцог будет находиться под наблюдением врачей несколько дней. Уточнялось, что госпитализация была произведена в Лондоне в целях предосторожности.