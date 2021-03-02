Матвиенко посоветовала россиянам не планировать отдых за рубежом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Россиянам стоит планировать летний отдых в этом году внутри России, поскольку поездки в другие страны по-прежнему затруднены из-за пандемии, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
"Гарантированно планировать отпуск точно можно и нужно в России. И не придется бояться, что закроются какие-то границы или какие-то рейсы отменят", – приводит ее слова РИА Новости.
Матвиенко отметила, что возможность россиян провести отпуск за рубежом зависит не столько от российских властей, сколько от ситуации в этих странах.
"С дальнейшим улучшением ситуации с пандемией мы будем готовы открывать авиасообщение по новым направлениям, но, как известно, это двустороннее решение – только туда, где будут готовы принимать наших граждан другие страны. А мы видим, что ситуация в Европе, да и не только в Европе, развивается пока крайне сложно", – пояснила председатель Совфеда.
Однако, несмотря на это, граждане России имеют великолепные возможности для внутреннего туризма, считает Матвиенко. По ее словам, правительство делает все усилия для того, чтобы отдых на российских курортах был доступен для всех категорий населения.
"Возможностей для отдыха у нас огромное количество. Все мы уже лучше узнали свою страну и какие у нас красоты, и какие у нас неповторимые исторические места, и природные заказники и заповедники, и агротуризм. Сегодня правительство уделяет большое внимание развитию внутреннего туризма и созданию условий для наших граждан с разным достатком, чтобы отдых был доступен и молодежи, и пожилым людям, и семьям с детьми", – подчеркнула Матвиенко.
Ранее она заявила, что российские власти будут постепенно открывать границы с другими странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки. Однако она отметила, что пока сложно прогнозировать, когда именно это произойдет. При этом Матвиенко выразила надежду, что большинство ограничений будет снято уже к лету.
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