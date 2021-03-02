Матвиенко заявила, что Россия будет открывать границы постепенно

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Российские власти будут постепенно открывать границы с другими странами по мере улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки, но пока сложно делать прогнозы, когда именно это произойдет, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня никто не может твердо сказать, когда они будут готовы открыть границы для граждан других государств. Мы внимательно следим за обстановкой. Рассчитываем, что, как только она позволит, границы будут постепенно открываться", – рассказала Матвиенко.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в России показывает положительную динамику за счет введенных санитарных требований и мер по борьбе с инфекцией. Кроме того, улучшению эпидемиологической обстановки поспособствовала массовая вакцинация и возросшая ответственность граждан, которые дисциплинированно соблюдают социальную дистанцию, носят маски и перчатки.

"По мнению экспертов, действительно, к лету большинство ограничений будет снято в связи с существенным снижением заболеваемости коронавирусом. Мы все этого ждем. Все устали, конечно, от этих ограничений. Они были вынужденные, но крайне необходимые. И хочется нашим гражданам спасибо сказать, что они прониклись ответственностью", – отметила спикер.

До этого Владимир Путин заявил о постепенном отступлении пандемии коронавируса в России. Глава государства отмечал, что в РФ показатели по летальности в целом удовлетворительные в сравнении с другими странами. Он также подчеркивал, что расслабляться в данной ситуации пока преждевременно, нужно действовать аккуратно, помогать гражданам и экономике.