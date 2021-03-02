Российские путешественники рассказали о предпочтениях для поездок весной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

Граждане России рассказали, в какие города предпочли бы поехать на отдых этой весной. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование сервиса для путешествий OneTwoTrip.

Большинство опрошенных (27%) назвали Стамбул, где весной обычно проходит фестиваль тюльпанов. Второе место по популярности занимает Сочи. Туда предпочли бы отправиться 14% респондентов. На третьем месте (6%) оказался Калининград.

Также у путешественников популярностью пользуется Санкт-Петербург (4,6%), Кисловодск (2,5%), Дубай (2,5%), Белград (2%) и Москва (1,7%).

5,5% респондентов предпочли бы поездку в Крым, причем наиболее популярны Ялта (2,5%) и Севастополь (1%). Также участники опроса назвали Алтай, Казань, Фетхие, Пятигорск и Каппадокию (по 1,2%).

По данным исследования, в целом для поездок весной россияне предпочитают отдых на природе (54%).

Всего в опросе участвовало 3,2 тысячи человек.

Ранее россияне рассказали, где в 2020 году проводили свой отпуск.

Согласно данным исследований, отдыхали в деревне, на даче или дома 34% опрошенных. Около трети респондентов отправились в поездку по России, 10% из которых были в Крыму, 10% – на Черноморском побережье Краснодарского края, 2% – на курортах Кавказских Минеральных Вод.

