Названы популярные места для отпуска в 2020 году

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Россияне рассказали, где в 2020 году проводили свой отпуск, пишет RT.

Согласно опросам, отдыхали в деревне, на даче или дома 34% опрошенных. Около трети респондентов отправились в поездку по России, 10% из которых были в Крыму, 10% – на Черноморском побережье Краснодарского края, 2% – на курортах Кавказских Минеральных Вод.

В других странах в прошлом году побывали 4% россиян, 5% из них посетили Турцию. Кроме того, 26% опрошенных рассказали, что совсем не отдыхали в 2020-м.

Ранее россияне рассказали, сколько потратили на отдых внутри страны в 2020 год.