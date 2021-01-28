Россияне рассказали, сколько потратили на отдых внутри страны в 2020 году

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
В прошлом году россияне в среднем потратили на отдых внутри страны от 20 до 40 тысяч рублей, передает RT со ссылкой на сервис по поиску и бронированию путешествий OneTwoTrip.
Специалисты сервиса опросили более пяти тысяч человек, из которых 17,3% респондентов заявили, что на отдых им понадобилось около 30–40 тысяч рублей, еще 16,8% опрошенных признались, что потратили на эти цели порядка 20–30 тысяч рублей. И около 16,3% заявили, что отдохнули за 20 тысяч рублей.
При этом 11,2% респондентов потратили на отдых в России от 40 до 50 тысяч рублей, еще 15,2% участников опроса – от 50 до 60 тысяч рублей. И около 8,8% респондентов смогли позволить себе отпуск стоимостью более 90 тысяч рублей на человека.
Ранее специалисты Ассоциации туроператоров России рассказали, что после новогодних праздников россияне стали активно бронировать летний отдых на юге страны. Туроператоры отмечают, что сейчас лидирует Краснодарский край. Его доля в продажах составляет 60–70%.
На втором месте по объемам продаж туроператоров – Крым. На него приходится от 20 до 35% брони в зависимости от компании. На третьем месте – санатории Кавминвод.
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