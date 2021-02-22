Эксперты выяснили, сколько дней россияне путешествовали в 2020 году

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
Россияне путешествовали в прошлом году в среднем от четырех до семи дней, сообщает RT, ссылаясь на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Именно на такой период было выкуплено до 30 процентов всех авиабилетов. Отправлялись в поездки на два – три дня еще 28 процентов граждан.
Путешествие в один день предпочли 7 процентов россиян, еще 4 процента возвращались домой в день вылета.
22 процента жителей страны путешествовали в течение 8 – 14 дней, а 9 процентов – больше двух недель.
Самыми популярными направлениями для путешествий стали Москва (21 процент), Сочи (10 процентов), Санкт-Петербург (9 процентов). Также россияне выделили Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Казань, Махачкалу и Екатеринбург.
Ранее россияне рассказали, где в 2020 году проводили свой отпуск.
Согласно опросам, отдыхали в деревне, на даче или дома 34% опрошенных. Около трети респондентов отправились в поездку по России, 10% из которых были в Крыму, 10% – на Черноморском побережье Краснодарского края, 2% – на курортах Кавказских Минеральных Вод.
Эксперт рассказал, какие страны открыли границы для российских туристов
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