Эксперты выяснили, сколько дней россияне путешествовали в 2020 году

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Россияне путешествовали в прошлом году в среднем от четырех до семи дней, сообщает RT, ссылаясь на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Именно на такой период было выкуплено до 30 процентов всех авиабилетов. Отправлялись в поездки на два – три дня еще 28 процентов граждан.

Путешествие в один день предпочли 7 процентов россиян, еще 4 процента возвращались домой в день вылета.

22 процента жителей страны путешествовали в течение 8 – 14 дней, а 9 процентов – больше двух недель.

Самыми популярными направлениями для путешествий стали Москва (21 процент), Сочи (10 процентов), Санкт-Петербург (9 процентов). Также россияне выделили Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Калининград, Казань, Махачкалу и Екатеринбург.

Ранее россияне рассказали, где в 2020 году проводили свой отпуск.

Согласно опросам, отдыхали в деревне, на даче или дома 34% опрошенных. Около трети респондентов отправились в поездку по России, 10% из которых были в Крыму, 10% – на Черноморском побережье Краснодарского края, 2% – на курортах Кавказских Минеральных Вод.

