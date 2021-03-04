Академик РАН рассказал о третьей волне коронавируса в Европе

Вирусолог, академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Виталий Зверев рассказал о том, что послужило причиной для третьей волны распространения коронавирусной инфекции в Европе.

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