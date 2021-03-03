Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Дорожные знаки "Фотовидеофиксация" к осени останутся только на въездах в Москву, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.
"Все таблички 8.23 "Фотовидеофиксация" в городе, за исключением тех которые установлены на въездах в город, мы планируем убрать до 01.09.2021. Знаки 6.22 "Фотовидеофиксация" будут установлены на всех въездах в город. На большинстве въездах уже стоят таблички 8.23 "Фотовидеофиксация", и, так как внешне они не изменились, а только получили новый статус в ГОСТ, то и менять их не нужно. Мы доставим знаки на тех въездах, где их не хватает", – говорится в сообщении центра.
В пресс-службе отметили, что расположение камер в Москве всем известно.
"Они есть в навигаторе, также они размещены на едином транспортном портале и сайте ЦОДД. Информация регулярно обновляется. Любой из жителей может ознакомиться", – добавили в ЦОДД.
2 марта Росстандарт опубликовал поправки к государственным стандартам (ГОСТ) № 52289 и 52290, описывающие внешний вид и правила применения нового информационного знака 6.22 "Фотовидеофиксация".
Ранее стало известно, что в Москве новые камеры выявили 4 211 случаев неиспользования ремней безопасности по итогам двух месяцев работы.
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