В ПДД появился новый дорожный знак для обозначения камер

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Новый дорожный знак "Фотовидеофиксация" появился в России 1 марта 2021 года. Он заменит уже существующий и сможет применяться самостоятельно.

Старый знак устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами. Его действие утратит силу с 1 сентября, говорится в постановлении правительства.

Знак 6.22 "Фотовидеофиксация" обозначает места возможного применения стационарных или передвижных технических средств, которые направлены на выявление нарушений ПДД.

Вне населенного пункта он должен устанавливаться в 150–300 метрах от зоны контроля видеокамер. В населенном пункте – со знаками 5.23.1 и 5.23.2 и 5.25 ("Начало населенного пункта").

Ранее сообщалось, что в Москве новые камеры выявили 4 211 случаев неиспользования ремней безопасности по итогам двух месяцев работы.

В Дептрансе напомнили, что использовать ремень безопасности обязательно для всех.

Отмечается, что в 50 процентах аварий он спасает жизнь тех, кто едет на передних сидениях. Еще в 75 процентах случаев ремень снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади.