В ПДД появился новый дорожный знак для обозначения камер

Фото: depositphotos/Pixinooo
Новый дорожный знак "Фотовидеофиксация" появился в России 1 марта 2021 года. Он заменит уже существующий и сможет применяться самостоятельно.
Старый знак устанавливался вместе с другими знаками или со светофорами. Его действие утратит силу с 1 сентября, говорится в постановлении правительства.
Знак 6.22 "Фотовидеофиксация" обозначает места возможного применения стационарных или передвижных технических средств, которые направлены на выявление нарушений ПДД.
Вне населенного пункта он должен устанавливаться в 150–300 метрах от зоны контроля видеокамер. В населенном пункте – со знаками 5.23.1 и 5.23.2 и 5.25 ("Начало населенного пункта").
Ранее сообщалось, что в Москве новые камеры выявили 4 211 случаев неиспользования ремней безопасности по итогам двух месяцев работы.
В Дептрансе напомнили, что использовать ремень безопасности обязательно для всех.
Отмечается, что в 50 процентах аварий он спасает жизнь тех, кто едет на передних сидениях. Еще в 75 процентах случаев ремень снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: