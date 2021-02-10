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Общество

03:48

В Москве новые камеры "на ремень" поймали четыре тысячи нарушителей

транспорт авто дороги общество город

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Восемь новых средств фотовидеофиксации выявили в Москве 4 211 случаев неиспользования ремней безопасности.

Такую статистику предоставил столичный Дептранс в Telegram по итогам двух месяцев работы камер.

"Это очень много – больше населения Фолклендских островов", – говорится в сообщении. В пресс-службе напомнили, что использовать ремень безопасности – обязательно для всех.

Отмечается, в 50 процентах аварий он спасает жизнь тех, кто едет на передних сидениях. Еще на 75 процентов ремень снижает риск смертельного исхода для тех, кто сидит сзади.

Ранее эксперты предостерегли российских автомобилистов от штрафов за нарушения правил дорожного движения (ПДД) по невнимательности.

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