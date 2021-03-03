Москвичам рассказали, стоит ли ждать третью волну коронавируса

Начало третьей волны коронавируса спрогнозировала Вероника Скворцова. По оценкам главы ФМБА, она может начаться с мая и достичь своего пика к октябрю.

При этом Скворцова считает, что избежать такого сценария позволит вакцинация. Главное, чтобы вакцины оказались эффективны ровно настолько, насколько заявили производители – то есть 94%.

Тогда достаточно привить четверть населения в короткий срок, либо треть населения, но за более продолжительное время. В таком случае третьей волны можно будет избежать. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.