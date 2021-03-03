В Совфеде возмутились ценами на цветы перед 8 Марта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недовольство повышением цен на цветы в преддверии 8 Марта, сообщает РИА Новости.
"Скоро 8 Марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов", – заявила спикер на заседании Совфеда.
По ее мнению, рост цен на цветы произошел из-за неравных условий отечественных цветоводов и зарубежных поставщиков.
"Для наших цветоводов НДС был 10 процентов, его подняли до 20 процентов. А зарубежные идут на льготных условиях", – отметила Матвиенко.
Она обратилась к присутствующему на заседании замминистра финансов Алексею Сазанову с предложением принять конкретные меры. Матвиенко дала ему время до конца марта.
Ранее продавцы предупредили о рекордном подорожании цветов в РФ. Рост цен может составить 35 процентов. При этом на рынке цветов в этом году ожидается невиданный ажиотаж.
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