В Совфеде возмутились ценами на цветы перед 8 Марта

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила недовольство повышением цен на цветы в преддверии 8 Марта, сообщает РИА Новости.

"Скоро 8 Марта, цены на цветы кусаются. Мужчины недовольны, женщины ждут цветов", – заявила спикер на заседании Совфеда.

По ее мнению, рост цен на цветы произошел из-за неравных условий отечественных цветоводов и зарубежных поставщиков.

"Для наших цветоводов НДС был 10 процентов, его подняли до 20 процентов. А зарубежные идут на льготных условиях", – отметила Матвиенко.

Она обратилась к присутствующему на заседании замминистра финансов Алексею Сазанову с предложением принять конкретные меры. Матвиенко дала ему время до конца марта.

Ранее продавцы предупредили о рекордном подорожании цветов в РФ. Рост цен может составить 35 процентов. При этом на рынке цветов в этом году ожидается невиданный ажиотаж.