Россияне рассказали, сколько в среднем тратят на подарок к 8 Марта

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Средняя стоимость подарка на 8 Марта, который покупают мужчины, составляет 2,6 тысячи рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса "Билайн Бизнес".
По данным исследования, средний чек у женщин на подарок к 8 Марта составил 1 107 рублей.
Отмечается, что на каждую женщину в среднем приходится 4–5 подарков.
В день праздника только 5% опрошенных женщин покупают подарки, в то время как среди мужчин эта доля составляет 16,2%.
В основном подарки за несколько дней до праздника покупают 48% женщин и 56% мужчин. 37% женщин задумываются о подарках за 2–3 недели, среди мужчин так поступают только 22% участников опроса.
Опрос проводился 28 февраля. В нем приняли участие 1 000 респондентов.
Ранее сервис "Авито" провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 38% женщин хотели бы получить на 8 Марта ювелирные украшения, еще 30% предпочитают косметику или парфюмерию. Порядка 27% опрошенных хотели бы делать покупки в любимых магазинах сами, поэтому желают получить подарочный сертификат. Некоторые женщины хотят, чтобы им подарили поездку за город (17%), путевку (15%) или книгу (10%).
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