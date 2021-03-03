В Госдуму хотят внести законопроект о химической кастрации педофилов

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В 2021 году в Госдуму может быть внесен законопроект, вводящий химическую кастрацию для педофилов, рассказал член комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Депутат заявил об этом, комментируя освобождение после 17 лет заключения "скопинского маньяка" Виктора Мохова.

"С правительством России мы сейчас дорабатываем нюансы, чтобы исключить какие-либо недочеты по данной законодательной инициативе, потому что идейное решение понятно, оно достаточно хорошее. Но, чтобы это идейное решение реализовать с точки зрения юридической техники и с практической, мы сейчас эти нюансы дорабатываем. Я надеюсь, что законопроект будет внесен в Госдуму в этом году", – сказал Выборный.

Комментируя ситуацию с надзором над Моховым и другими осужденными за сексуальное насилие над несовершеннолетними, Выборный отметил, что нельзя не испытывать надежду на исправление людей, уже отбывших свое наказание. Однако в случае попыток повторного совершения таких преступлений осужденный должен понести тяжелое наказание, например пожизненное лишение свободы, уверен депутат.

"Или, в противном случае, опять же, нам необходимо вводить институт химической кастрации: когда судья, следователь, прокурор, эксперт в сфере здравоохранения скажут, что это заболевание, то его необходимо лечить. Или он добровольно проходит курс лечения с определенной периодичностью, или это должно быть обязательное принудительное медицинское лечение. А в случае необходимости должен рассматриваться вопрос хирургической кастрации, как это делается в некоторых других странах. Это должно быть", – полагает Выборный.

Он подчеркнул, что в случае выявления у человека некого заболевания его необходимо поместить на лечение. Однако если преступление было совершено вследствие извращенных представлений об образе жизни и человек не представляет себя без подобных деяний, то повторное преступление должно караться пожизненным тюремным сроком. По словам Выборного, для контроля и профилактики повторных преступлений необходим усиленный контроль за личной жизнью, кругом общения и источниками дохода ранее осужденных.

"При первых признаках, что он может совершить какое-либо правонарушение, должна срабатывать мощная превенция. Если органы надзора поймут, что он завязывает отношения с несовершеннолетними, то, как минимум, его должны пригласить и предупредить о том, что органы правопорядка это видят и при подобной попытке будут воспринимать как покушение на возможное совершение преступления. Другими словами, так вот просто отпустить в свободное плавание таких преступников нельзя", – подытожил депутат.

Ранее стало известно, что 3 марта 70-летний Виктор Мохов, известный как "скопинский маньяк", вышел на свободу. Он провел 17 лет в исправительной колонии за похищение и изнасилование двух девушек, которых несколько лет насильно удерживал в подвале. Наказание Мохов отбывал в колонии в Саратовской области. Как уточняется, он отправился на поезде в Рязанскую область, где ранее жил.