"Ловящему" интернет на березе студенту составят индивидуальный план обучения

Фото: omskiy.kolhoznik/TikTok
Студент из деревни Станкевичи в Омской области Алексей Дудоладов заявил, что из-за отсутствия хорошего интернета во время дистанционного обучения ему приходится ловить Сеть на березе. Теперь молодому человеку разработают индивидуальный план обучения. Об этом сообщили в министерстве образования региона.
Свое видеообращение к губернатору Александру Буркову учащийся опубликовал в соцсети Tik-Tok, где он ведет аккаунт "Леха из деревни". Дудоладов рассказал, что Омский институт водного транспорта, где он обучается, перевели на дистант, однако интернет в деревне оставляет желать лучшего. Молодой человек пожаловался, что не может полноценно учиться и ему постоянно приходится лезть на березу в 300 метрах от деревни, чтобы подключить интернет.
"Алексею мы обязательно поможем и разработаем индивидуальный план освоения основной образовательной программы на период ограничительных мер. Надеемся, что скоро этот период завершится, и мы сможем вернуться к очному общению, занятиям в классах", – рассказала директор Омского института водного транспорта Елена Заславская.
В ведомстве подчеркнули, что дистанционное обучение подразумевает применение мессенджеров, телефона, электронной почты, а не только видеосвязи.
"При переходе на дистанционный формат обучения там, где интернет-связь недостаточно устойчива, конечно, возникают проблемы. Это беспокоит педагогов, детей, родителей и нас. В такой ситуации оказался и Алексей Дудоладов. Он правильно задает вопрос, но, к сожалению, Алексей не обратился напрямую к своим преподавателям", – подчеркнули в министерстве.
Ранее министерство науки и высшего образования РФ распорядилось перевести подведомственные вузы в Москве и Санкт-Петербурге на дистанционный формат обучения до 6 февраля 2021 года.
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