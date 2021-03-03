Омскому студенту установили вышку после его попыток выйти в интернет с березы

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
Омскому студенту Алексею Дудоладову установили сотовую вышку после видеоролика, на котором он пытается выйти в Сеть с березы. Об этом молодой человек рассказал в своем Instagram.
В ноябре 2020 года Алексей Дудоладов, известный как "Леха из деревни", в своем TikTok поделился, что из-за отсутствия стабильного интернета ему приходится ловить сигнал, сидя на березе, в 300 метрах от деревни. Молодой человек признался, что иначе он не сможет учиться в дистанционном режиме.
Позже губернатор Омской области Александр Бурков встретился со студентом, пообещал помочь и установить вышку до конца года.
Однако к концу 2020 года тиктокер заявил, что так и не дождался обещанной властями вышки. В январе этого года после очередного замера качества связи власти посоветовали юноше сменить мобильного оператора.
В конце января Алексей поделился со своими подписчиками, что ему позвонили из пресс-службы губернатора и снова пообещали, что вышку поставят.
"2 марта вышку установили – наверняка связь будет! Пока только установили, ввести в эксплуатацию обещали до конца первого квартала", – написал у себя на странице Дудоладов.
Ранее Бурков предложил сотрудничество тиктокеру. Он предложил юноше контролировать осуществление программы по устранению цифрового неравенства. Губернатор попросил Дудоладова сообщать ему информацию о происходящем.
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