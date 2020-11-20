Омский губернатор предложил сотрудничество тиктокеру, "ловящему" интернет на березе

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Губернатор Омской области Александр Бурков и студент Алексей Дудоладов встретились и обсудили проблему отсутствия интернета в малонаселенных пунктах региона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Бурков предложил юноше контролировать осуществление программы по устранению цифрового неравенства. Губернатор попросил Дудоладова сообщать ему информацию о происходящем.

Студент согласился на данное предложение. Дудоладов отметил, что немного волновался перед беседой, но потом увидел, что губернатор общается с ним, как человек с человеком.

"Сам буду проверять, действительно ли отсутствует хороший интернет, и буду, безусловно, сотрудничать", – отметил тиктокер.

По словам губернатора, программа, направленная на оснащение интернетом малых поселений, вступит в силу только в 2021 году. Однако уже в этом году властями будет просубсидировано оснащение интернетом четырех крупных деревень.

Ранее студент Алексей Дудоладов рассказал, что ему приходится залезать на восьмиметровое дерево, чтобы подключиться к Сети. Молодой человек сообщил, что его университет перешел на дистанционное обучение, однако в его родном селе плохо работает интернет.