Автомобиль с 8 людьми провалился под лед в Якутске

Фото: телеграм-канал "МЧС Республики Саха (Якутия)"

Автомобиль с восемью людьми ушел под лед на реке Лена в Якутске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ по Республике Саха (Якутия).

По предварительной информации, водитель выехал на лед в несанкционированном месте – в районе слива сточных вод в протоку реки. Под тяжестью машины лед не выдержал и автомобиль провалился в воду.

Пять взрослых пассажиров смогли самостоятельно выбраться из ледяной воды. Однако трое человек, среди которых находится ребенок, остаются в транспортном средстве.

К месту ЧП незамедлительно выехали экстренные службы. На месте работают водолазы, к операции привлечены 20 специалистов и 7 единиц техники.

В данный момент спасательная операция продолжается. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее бензовоз с топливом провалился под лед в Архангельской области. В МЧС по региону сообщили, что водитель нарушил требования безопасности, а переправа была предназначена только для людей.