Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за гололедицы

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Желтый уровень опасности из-за гололедицы сохранится в Москве до 21:00 пятницы, 13 февраля, сообщает Гидрометцентр РФ.

В области предупреждение начнет действовать с 21:00 и продлится до 21:00 субботы, 14 февраля.

Синоптики прогнозируют осадки, налипание мокрого снега на провода и деревья, а также сохраняющуюся гололедицу на дорогах.

Снегопады обрушились на столичный регион в четверг, 12 февраля. За сутки выпало 15% месячной нормы снега. В частности, на метеостанции ВДНХ зафиксировали 7 миллиметров осадков. Аналогичные значения выявлены на метеостанции МГУ.