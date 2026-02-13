Какие выставки Москвы можно посетить 14 и 15 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные музеи и выставочные пространства предлагают гостям погрузиться в мир искусства и культуры. В их числе – выставка "Жостово. Вызывающе красиво" в музее-заповеднике "Царицыно", сообщает "Вечерняя Москва".

Выставка, работающая до 15 февраля, посвящена 200-летию знаменитого народного промысла. В залах Большого дворца представлено свыше трехсот экспонатов – от старинных подносов XIX века до современных авторских работ. Гости смогут увидеть уникальные произведения главного художника Жостовской фабрики Михаила Лебедева и других мастеров, включая авангардные работы 1920–1930-х годов.

В свою очередь, выставка "Москва-Рим. Между временем и садом" в Музее Николая Островского (до 22 февраля) представляет творчество Татьяны Ян. Выставка исследует художественный диалог двух великих городов через архитектурные мотивы и природные пейзажи. Зрители увидят графические работы московских улиц 1980–1990-х годов и современные фотографии римского периода.

Экспозиция "Тайна идущего времени" во Дворце царя Алексея Михайловича (до 15 февраля) объединяет более 800 экспонатов из разных музеев. Там представлены часовые механизмы XVI–XIX веков, включая башенные часы, песочные часы из Фландрии, кабинетные из Германии и дорожные английские модели.

Выставка "Мир графики Евгения Лансере. Собрание Михаила Сеславинского" в Государственном музее А. С. Пушкина (до 15 февраля) демонстрирует более ста произведений мастера, включая его работы для журналов "Золотое руно" и "Мир искусства", книжные иллюстрации и пейзажи.

Ретроспектива "Сага о стекле" в усадьбе Кусково (до 22 февраля) знакомит с творчеством династии художников по стеклу – Александра, Галины, Ирины Ивановых и Екатерины Столяровой. На примере этой семьи можно проследить развитие художественного стекла в России за последние полвека.

Проект "История кукольной мультипликации" в Музее Булгакова (до 15 февраля) посвящен анимационному фильму "Булгаковъ" режиссера Станислава Соколова, где представлены куклы, декорации и архивные материалы. Гости смогут увидеть комнату Булгакова, фотостудию, бильярдную, а также журнал "Москва" с первой частью романа "Мастер и Маргарита".

Выставка "Птицы-рыболовы" в Дарвиновском музее (до 15 февраля) рассказывает о 70 видах пернатых охотников – от пеликанов до миниатюрных тупиков, демонстрируя их уникальные методы добычи рыбы. Посетители увидят графику художников-анималистов, а также редкие книги 19-го века по орнитологии.

Экспозиция "В окопах и на сцене" в Музее обороны Москвы (до 1 марта) посвящена артистам-фронтовикам. В залах музея представлена коллекция материалов: от концертных афиш и программ до сценических костюмов и музыкального реквизита. Центральным экспонатом выставки стал концертный костюм и личные вещи легендарного артиста Юрия Никулина.

Выставка "Победный 45-й" в том же музее (до 26 февраля) представляет работы художников-фронтовиков студии имени Грекова. На картинах отражены самые яркие моменты 1945 года: от мечтаний о грядущей Победе до ликования триумфа. Основу коллекции составляет собрание Ерохова, включающее работы Богаткина, Дмитриевского, Жаркова, Кирпичева, Сойфертиса, Моторова и других художников.

Проект "О поверхностях и пространствах. Ирина Иванникова-Давыдова, Василий Кононов-Гредин" в Московском музее современного искусства (до 15 февраля) представляет работы молодых художников, исследующих тему городского пространства. Авторы ведут беседу о том, как дом и город отражают вкусы людей и историю их взаимоотношений.

Ретроспектива "Ростан Тавасиев. Зайлярис" на Гоголевском бульваре (до 15 февраля) демонстрирует более чем 20-летний творческий путь художника через различные техники и материалы. Гости смогут увидеть произведения с использованием цветного искусственного меха и мягких игрушек, а также картины в авторской технике "бегемотописи".

Билеты на все выставки можно приобрести на официальных сайтах музеев.

