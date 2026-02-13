Форма поиска по сайту

13 февраля, 17:59

Общество

Врачи в Москве достали крупный комок волос из желудка 8-летней девочки

Фото: телеграм-канал "Клиника доктора Рошаля"

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – клиники доктора Рошаля – извлекли из желудка 8-летнего ребенка гигантский трихобезоар – комок волос, сообщило медучреждение в телеграм-канале.

Девочка поступила в клинику с жалобами на приступы тошноты, рвоту и полный отказ от еды. Мама ребенка обратила внимание врачей на значительное снижение веса дочери – за последние месяцы девочка похудела на 4 килограмма.

Во время первичного осмотра медики обнаружили заметное образование, выпирающее на передней стенке желудка. Проведенная компьютерная томография подтвердила наличие огромного трихобезоара, который полностью заполнил желудок, двенадцатиперстную кишку и начальный отдел тонкой кишки.

Как пояснили в клинике, небольшие трихобезоары, которые находятся в желудке, можно удалить эндоскопическим методом. Однако в этом случае потребовалась операция.

Лечащий врач Анастасия Коновалова рассказала, что операция проводилась бригадой врачей под руководством хирурга Рубена Налбандян. Она включала четыре небольших отверстия и один разрез, аналогичный тому, который выполняется при кесаревом сечении. Такой метод был единственным способом полностью извлечь гигантское образование, объяснила она.

Объем извлеченного трихобезоара составил около 900 миллилитров. В его составе были обнаружены волосы, слизь, а также фрагменты ткани и нитки.

По предположениям врачей, формирование такого огромного волосяного комка у девочки могло быть связано с пережитым стрессом. Ребенок имел привычку тянуть в рот собственные волосы и кусочки ткани.

Отмечается, что трихобезоары подобного размера иногда обнаруживаются у подростков 15–18 лет. Однако у ребенка восьми лет такое массивное образование – крайне редкое явление.

На данный момент девочка чувствует себя хорошо, она выписана из медицинского учреждения.

Ранее врачи детской больницы Сперанского обнаружили у школьника в мочевом пузыре кусок пластилина размером с киви. 13-летний пациент жаловался на боль при мочеиспускании. Специалисты обследовали мальчика, после чего провели ему цистотомию.

