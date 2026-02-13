WSJ: в США сбили лазером воздушные шары, приняв их за дроны наркокартелей

Фото: 123RF.com/micheleursi

Таможенная и пограничная службы США сбили секретной лазерной установкой воздушные шары, которые были ошибочно приняты за дроны мексиканских наркокартелей. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Wall Street Journal.

Инцидент произошел во время закрытия воздушного пространства рядом с аэропортом Эль-Пасо в штате Техас. Ограничения вводились Федеральным управлением гражданской авиации США из соображений безопасности.

Спустя время выяснилось, что воздушное пространство закрывалось из-за недопонимания между авиационным регулятором и военными в связи с испытанием средств борьбы с БПЛА. Ограничения были сняты в тот же день.

Ранее военнослужащие США нанесли удар по якобы принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана. По данным Южного командования ВС США, американская разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды запрещенных веществ и использовалось для наркотрафика.

В результате удара были убиты два наркоторговца. Данные о пострадавших американских военных не приводятся.