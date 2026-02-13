Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 09:52

В мире
Главная / Новости /

WSJ: в США сбили лазером воздушные шары, приняв их за дроны наркокартелей

Армия США сбила лазером воздушные шары, приняв их за дроны картелей

Фото: 123RF.com/micheleursi

Таможенная и пограничная службы США сбили секретной лазерной установкой воздушные шары, которые были ошибочно приняты за дроны мексиканских наркокартелей. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на Wall Street Journal.

Инцидент произошел во время закрытия воздушного пространства рядом с аэропортом Эль-Пасо в штате Техас. Ограничения вводились Федеральным управлением гражданской авиации США из соображений безопасности.

Спустя время выяснилось, что воздушное пространство закрывалось из-за недопонимания между авиационным регулятором и военными в связи с испытанием средств борьбы с БПЛА. Ограничения были сняты в тот же день.

Ранее военнослужащие США нанесли удар по якобы принадлежащему наркоторговцам судну в восточной части Тихого океана. По данным Южного командования ВС США, американская разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды запрещенных веществ и использовалось для наркотрафика.

В результате удара были убиты два наркоторговца. Данные о пострадавших американских военных не приводятся.

США атаковали судно с наркотиками в Тихом океане

Читайте также


за рубежом

Главное

Когда ушедшие зарубежные бренды вернутся в РФ?

Зарубежные бренды вернутся, когда ослабнет политизированное давление в их странах

Крупным международным корпорациям было бы выгодно снова прийти в Россию

Читать
закрыть

Когда нейросети заменят людей на работе?

Сейчас у ИИ есть так называемые "галлюцинации"

Эксперты уверены: предпосылок к тому, что ИИ сможет полностью заменить человека, пока нет

Читать
закрыть

Чем опасна услуга "любви напрокат" на 14 февраля?

Получив услугу, такой человек вновь столкнется с реальностью, где снова останется один

Особенно важно обратить внимание на исполнителя такой услуги

Читать
закрыть

Как изменение утильсбора повлияет на цены автомобилей в РФ?

Эксперты уверены: мера не окажет существенного влияния на российский авторынок

На уже ввезенные и оформленные машины новые правила, скорее всего, не распространят

Читать
закрыть

Нужна ли в России продуктовая карта?

Карту можно будет рассматривать как альтернативу единому пособию

Сумма на карте должна быть привязана к потребительской корзине

Читать
закрыть

Как новые правила бронирования отелей скажутся на туристах?

Ужесточатся требования к договору бронирования

Россияне смогут заселяться в отели по QR-коду вместо бумажного паспорта

Читать
закрыть

Кто может претендовать на должность президента Украины?

Эксперты уверены: возможным конкурентом Зеленского может стать бывший главком ВСУ

Остается вопрос, будет ли баллотироваться сам Зеленский

Читать
закрыть

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика