Трамп заявил о планах США чаще наносить удары по наземным целям наркоторговцев

Фото: whitehouse.gov

США планируют чаще наносить удары по наземным целям наркоторговцев. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

По его словам, это будет легче, чем бороться с ними на воде. Глава Белого дома также отметил заслуги армии США в борьбе против наркоторговцев на море и пообещал, что все они будут уничтожены.

30 декабря 2025 года армия США нанесла удар по судну наркоторговцев в международных водах Тихого океана. По информации американской разведки, судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по незаконному обороту наркотиков.

В результате удара погибли двое наркотеррористов. Никто из американских военных не пострадал.

