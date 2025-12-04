Форма поиска по сайту

Трамп заявил, что США скоро начнут удары по наземным целям в Латинской Америке

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп сообщил, что американские военнослужащие очень скоро начнут проводить удары по наземным целям наркокартелей в Латинской Америке. Об этом он объявил в Белом доме.

По словам Трампа, Соединенные Штаты находятся в состоянии войны против наркоторговцев, в скором времени последуют действия на суше.

"Это война, и эти люди миллионами убивают наших соотечественников", – подчеркнул Трамп, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Трамп уже заявлял, что американские военные могут начать наносить удары по странам, которые производят и продают кокаин, попадающий в Штаты. Речь идет не только о Венесуэле, но и о Колумбии, а также о прочих странах Латинской Америки.

В ноябре Пентагон объявил о новой операции против наркотеррористов под названием Southern Spear (Южное Копье). Главная цель инициативы – ликвидировать наркотеррористов в Западном полушарии и обеспечить безопасность Штатов от наркотиков.

