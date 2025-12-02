Форма поиска по сайту

02 декабря, 23:35

Политика

Трамп пригрозил ударами по странам, производящим наркотики

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные могут начать наносить удары по странам, которые производят и продают кокаин, попадающий в Штаты. Об этом глава государства сообщил в ходе заседания кабмина.

По его словам, речь идет не только о Венесуэле, но и о Колумбии, а также о прочих странах Латинской Америки.

"Я слышал, что Колумбия производит кокаин. У них есть заводы по производству кокаина, понимаете? А потом они продают нам свой кокаин. Мы очень ценим это. Да, любой, кто этим занимается и продает это в нашу страну, будет подвергнут удару", – приводит ТАСС слова Трампа.

Он подчеркнул, что военные США готовы наносить удары по наркоторговцам не только в море, но и на суше, если потребуется. Трамп добавил, что американские бойцы прекрасно знают маршруты, которыми пользуются наркоторговцы.

В середине ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о новой операции против наркотеррористов под названием Southern Spear (Южное Копье). Главная цель инициативы – ликвидировать наркотеррористов в Западном полушарии и обеспечить безопасность Штатов от наркотиков.

Спустя несколько дней военнослужащие США провели операцию по уничтожению судна, якобы перевозившего наркотики, в восточной части Тихого океана. Военные нанесли "смертоносный кинетический удар" по судну. В результате погибли 3 человека.

