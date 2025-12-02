Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 декабря, 04:33

Политика
Главная / Новости /

Reuters: Трамп закрыл полеты над Венесуэлой из-за отказа Мадуро покинуть страну

Трамп закрыл полеты над Венесуэлой из-за того, что Мадуро не покинул страну

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой из-за того, что венесуэльский лидер Николас Мадуро не покинул страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

29 ноября Трамп сообщил, что авиакомпании могут считать закрытым воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее. Также, по его словам, это предупреждение затронуло наркоторговцев и торговцев людьми.

Позже Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с Мадуро. Он не стал приводить каких-либо подробностей, отметив лишь, что Вашингтон своим предостережением о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой не намекал на готовящийся удар.

По данным Reuters, телефонный разговор Трампа и Мадуро прошел 21 ноября. Он длился менее 15 минут. В ходе беседы американский лидер отклонил большинство запросов Мадуро. Он также дал президенту Венесуэлы время до 28 ноября, чтобы покинуть свою страну и отправиться в пункт назначения по своему выбору вместе с членами семьи.

По истечении этого срока Мадуро не покинул Венесуэлу, что побудило Трампа объявить о закрытии воздушного пространства страны на следующий день. Источники агентства уточняют, что во время разговора Мадуро требовал от Трампа полную амнистию ему и членам его семьи, а также снятие наложенных санкций, в том числе с более чем 100 венесуэльских чиновников.

В начале сентября вооруженные силы США впервые атаковали судно, которое, по их сведениям, перевозило наркотики. Трамп заявлял, что в результате этой операции были уничтожены 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

Спустя несколько недель был нанесен второй ракетный удар по морским судам, следовавшим из Венесуэлы. По словам американского лидера, в ходе этой операции погибли 3 члена наркокартеля.

По информации СМИ, Белый дом рассматривает 3 возможных сценария проведения военных операций против Венесуэлы: нанесение авиаударов по военным объектам, отправку элитного подразделения "морских котиков" для захвата или убийства Мадуро, а также отправку силовиков для захвата местных объектов инфраструктуры.

Туроператоры начали перестраивать маршруты из-за ситуации вокруг Венесуэлы

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика