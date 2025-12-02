Reuters: Трамп закрыл полеты над Венесуэлой из-за отказа Мадуро покинуть страну

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой из-за того, что венесуэльский лидер Николас Мадуро не покинул страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

29 ноября Трамп сообщил, что авиакомпании могут считать закрытым воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг нее. Также, по его словам, это предупреждение затронуло наркоторговцев и торговцев людьми.

Позже Трамп рассказал, что провел телефонный разговор с Мадуро. Он не стал приводить каких-либо подробностей, отметив лишь, что Вашингтон своим предостережением о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой не намекал на готовящийся удар.

По данным Reuters, телефонный разговор Трампа и Мадуро прошел 21 ноября. Он длился менее 15 минут. В ходе беседы американский лидер отклонил большинство запросов Мадуро. Он также дал президенту Венесуэлы время до 28 ноября, чтобы покинуть свою страну и отправиться в пункт назначения по своему выбору вместе с членами семьи.

По истечении этого срока Мадуро не покинул Венесуэлу, что побудило Трампа объявить о закрытии воздушного пространства страны на следующий день. Источники агентства уточняют, что во время разговора Мадуро требовал от Трампа полную амнистию ему и членам его семьи, а также снятие наложенных санкций, в том числе с более чем 100 венесуэльских чиновников.

В начале сентября вооруженные силы США впервые атаковали судно, которое, по их сведениям, перевозило наркотики. Трамп заявлял, что в результате этой операции были уничтожены 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

Спустя несколько недель был нанесен второй ракетный удар по морским судам, следовавшим из Венесуэлы. По словам американского лидера, в ходе этой операции погибли 3 члена наркокартеля.

По информации СМИ, Белый дом рассматривает 3 возможных сценария проведения военных операций против Венесуэлы: нанесение авиаударов по военным объектам, отправку элитного подразделения "морских котиков" для захвата или убийства Мадуро, а также отправку силовиков для захвата местных объектов инфраструктуры.