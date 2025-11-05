NYT: США рассматривают три варианта военных мер против Венесуэлы

Фото: depositphotos/tupungato

Власти США рассматривают три возможных сценария проведения военных операций против Венесуэлы с целью отстранения действующего лидера страны Николаса Мадуро. Об этом сообщает The New York Times.

Первый вариант предусматривает нанесение авиаударов по военным объектам Венесуэлы, чтобы ослабить поддержку Мадуро со стороны армии. Некоторые чиновники США считают, что такой шаг вынудит главу Венесуэлы покинуть страну, другие же полагают, что данные удары возымеют обратный эффект и консолидируют поддержку вокруг Мадуро.

Второй вариант предполагает, что в Венесуэлу отправят элитное подразделение "морских котиков", целью которых станет захват или убийство Мадуро. Наконец, третий план предусматривает отправку в Венесуэлу силовиков для захвата местных аэропортов, нефтяных месторождений и прочих объектов инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что США планируют подготовить плацдарм для возможных военных операций в Венесуэле. В частности, по данным СМИ, 7 сентября начались строительные работы на заброшенной более 20 лет назад военно-морской базе США Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что Вашингтон хочет смены политического режима в Венесуэле. По его словам, этот процесс происходит в соответствии с классическим инструментарием цветных революций и гибридных войн.

Россия решительно осуждает удары военных США по гражданским судам около Венесуэлы и считает это нарушением международных прав.