01:55

Политика
Reuters: США хотят возобновить работу военно-морской базы вблизи Венесуэлы

США хотят возобновить работу военно-морской базы вблизи Венесуэлы – СМИ

Фото: depositphotos/Bumble-Dee

Соединенные Штаты планируют подготовить плацдарм для возможных военных операций в Венесуэле. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на изученные спутниковые снимки.

Согласно информации агентства, на заброшенной свыше 20 лет назад военно-морской базе США Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико 7 сентября 2025 года начались строительные работы. Там проводится расчистка и замена дорожного покрытия на рулежных дорожках, ведущих к взлетно-посадочной полосе.

Также Штаты расширяют инфраструктуру гражданских аэропортов в Пуэрто-Рико и на острове Санта-Крус, входящем в состав Американских Виргинских островов. Эти территории находятся примерно в 800 километрах от Венесуэлы.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза всемирной организации заявил, что Вашингтон хочет смены политического режима в Венесуэле. По его словам, этот процесс происходит в соответствии с классическим инструментарием цветных революций и гибридных войн.

Небензя подчеркнул, что Россия решительно осуждает удары военных США по гражданским судам около Венесуэлы и назвал это нарушением международных прав.

Новости мира: Трамп объявил о скором начале наземной операции в Венесуэеле

политиказа рубежом

