Постпред Монкада: США хотят сделать из Венесуэлы колонию

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

США хотят превратить Венесуэлу в колонию и могут предпринять соответствующие действия уже в этом году. Об этом заявил постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада.

"Мы полагаем, они думают о том, чтобы предпринять что-нибудь уже в этому году. Но это никак не связано с наркотиками. Они собираются устроить вторжение. Они хотят отобрать нашу страну и превратить ее в колонию", – цитирует дипломата ТАСС.

Монкада назвал удары США по судам у побережья Венесуэлы внесудебными расправами. Он добавил, что Вашингтон хочет свергнуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро и установить в стране марионеточный режим.

Политик призвал Совбез ООН признать наличие угрозы миру и безопасности в связи с действиями США в Карибском море, а также принять необходимые меры для избежания ухудшения ситуации. В случае явной угрозы Венесуэла будет защищать свою территорию при помощи собственных войск и не станет полагаться на кого-либо еще, подчеркнул Монкада.

Дипломат также добавил, что Венесуэла готова продавать нефть кому угодно, даже Соединенным Штатам, однако сделка должна проходить на рыночных условиях.

В начале сентября американские войска в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua. При этом со стороны США также обошлось без потерь.

Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп заявил о втором точечном ракетном ударе по наркотеррористам, которые направлялись по морю из Венесуэлы. По его словам, в результате удара погибли три члена наркокартеля.

На фоне вооруженных операций США Мадуро подписал указ о введении режима внешней угрозы, который предусматривает особые полномочия для главы государства в случае внешней агрессии.